Нас снова собираются ограбить. Президент АвтоВАЗа Соколов не согласен с Путиным и требует запретить китайские автомобили

В ходе недавнего визита в Китай Владимир Путин отдельно отметил высокое качество автомобилей выпускаемых китайскими производителями, которым в сегодня Запад ставит палки в колеса, по сути лишая Поднебесную выхода на свои рынки: «Китайские бренды добиваются очевидных успехов и преимуществ в честной, ….