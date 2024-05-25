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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Нас снова собираются ограбить. Президент АвтоВАЗа Соколов не согласен с Путиным и требует запретить китайские автомобили

В ходе недавнего визита в Китай Владимир Путин отдельно отметил высокое качество автомобилей выпускаемых китайскими производителями, которым в сегодня Запад ставит палки в колеса, по сути лишая Поднебесную выхода на свои рынки: «Китайские бренды добиваются очевидных успехов и преимуществ в честной, ….

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