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Военное обозрение

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«Ещё не отлито то ядро, которое убьет меня!»

«Ещё не отлито то ядро, которое убьет меня!»

Разногласия союзников и отсутствие единоначалия отрицательно сказались на ведении военных действий. Наполеон разгромил корпуса Шварценберга при Мормане и Монтро, отразив первое наступление на Париж.

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