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Царьград

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United Airlines предложила бесплатный обмен билетов пассажирам

United Airlines предложила бесплатный обмен билетов пассажирам

Авиакомпания United Airlines разрешила пассажирам бесплатно менять билеты на рейсы в Майами или Форт-Лодердейл, если они не хотят лететь в переименованный аэропорт Вест-Палм-Бич, названный в честь Дональда Трампа.

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