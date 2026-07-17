United Airlines предложила бесплатный обмен билетов пассажирам

Авиакомпания United Airlines разрешила пассажирам бесплатно менять билеты на рейсы в Майами или Форт-Лодердейл, если они не хотят лететь в переименованный аэропорт Вест-Палм-Бич, названный в честь Дональда Трампа.
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