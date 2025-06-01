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ВСУ атаковали Курск

ВСУ атаковали Курск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курск с помощью реактивных беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

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