Фонды денежного рынка: почему доходность выше вклада и в чём подвох

Каждый раз, когда речь заходит о сбережениях, я сталкиваюсь с одной и той же дилеммой: хочется, чтобы деньги работали эффективнее, чем на обычном депозите, но при этом не хотелось бы погружаться в сложные биржевые механизмы с высокими рисками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВА Глубина подвига: ...
- Российский рынок ...
- Как новые правила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым