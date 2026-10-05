Фонды денежного рынка: почему доходность выше вклада и в чём подвох

Каждый раз, когда речь заходит о сбережениях, я сталкиваюсь с одной и той же дилеммой: хочется, чтобы деньги работали эффективнее, чем на обычном депозите, но при этом не хотелось бы погружаться в сложные биржевые механизмы с высокими рисками.