Анкалаев – Перейре: «Ты подписал свидетельство о смерти»

«Ты просто подписал свидетельство о смерти. Ты будешь наказан за то, как избегал поединка со мной. Я сделаю так, чтобы ты выглядел парнем, работающим в шинном магазине, а не профессиональным бойцом», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.