Муж заглянул в сумочку жены и обнаружил там такое...

Дима суетливо бегал по квартире и заглядывал в разные неожиданные места. Он явно что-то искал, потому что ранее он не уделял ни малейшего внимания тому, что творилось под тумбочкой в прихожей и на косметическом столике жены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии