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Муж заглянул в сумочку жены и обнаружил там такое...

Муж заглянул в сумочку жены и обнаружил там такое...

Дима суетливо бегал по квартире и заглядывал в разные неожиданные места. Он явно что-то искал, потому что ранее он не уделял ни малейшего внимания тому, что творилось под тумбочкой в прихожей и на косметическом столике жены.

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