Объем внешней торговли китайской провинции Хэбэй вырос на 22,4%

По данным таможни столицы провинции Хэбэй города Шицзячжуан, объем внешней торговли северного китайского региона вырос на 22,4% в годовом исчислении до 488 млрд юаней (около $76,6 млрд) за первые 11 месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.