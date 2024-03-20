v1.ru: раненые участники СВО из Волгограда пожаловались на отказ в медпомощи

Несколько раненых участников военной операции на территории Украины из Волгограда заявили v1.ru, что медицинские учреждения отказывают им в необходимых операциях и пытаются отправить обратно в зону боевых действий.
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