📚 ХАПРОВ ВЛАДИСЛАВ "ВАТАЖНИКИ АТАМАНА ГАЛАНИ" (ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН) *

В год 1721-й от Рождества Христова младший подьячий Артемий Кондратьев, состоявший в то время писарем на полицейском съезжем дворе Васильевского острова города Санкт- Петербурга, был послан в волжские земли, дабы изловить воровского атамана Галактиона Григорьева по прозвищу Галаня.
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