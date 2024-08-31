В Орле выросла оценочная стоимость завершения строительства «Титаника»

Губернатор Клычков утвердил новую проектно-сметную документацию (ПСД) на объект капитального строительства «Многопрофильный медицинский центр БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», больше известного в народе как «Титаник».
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