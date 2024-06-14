Doctorpiter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Doctorpiter.ru

612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Признаки алкоголизма: 1 Пьешь и не можешь остановиться. Отсутствие контроля за дозой. 2 Похмелочный синдром. 3 ...«Захочу — брошу» ...
  • Владимир Акулов
    У  психопатов  просто  бесчувственный  мозг...У  них  словно  *бетон*  вместо  эмоций...Они  могут  зарезать  человек...Всего один призна...
  • Andrew
    Видно переизбыток оливкового на складах...Вред как от пачки...

Железо — как проснулись, кальций — на ночь: в какое время принимать витамины и минералы

Железо — как проснулись, кальций — на ночь: в какое время принимать витамины и минералы

Когда вы принимаете витамины — утром или вечером? Задумывались ли вы, в какое время суток они будут максимально полезными и полноценно усвоятся, а когда могут нанести вред? «Доктор Питер» разбирался с экспертом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх