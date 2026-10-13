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Контрафронт

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Бельгия: Один полицейский был убит после того, как подозреваемый открыл огонь на улице Оноре Лонтен...

Бельгия: Один полицейский был убит после того, как подозреваемый открыл огонь на улице Оноре Лонтен в пригороде Брюсселя Жетте в ночные часы 12 октября во время полицейской погони с целью перехватить угнанный автомобиль.

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