Бельгия: Один полицейский был убит после того, как подозреваемый открыл огонь на улице Оноре Лонтен в пригороде Брюсселя Жетте в ночные часы 12 октября во время полицейской погони с целью перехватить угнанный автомобиль.
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