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Царьград

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Стало известно, где находится голова ледохода в Архангельске: ситуация под контролем

Стало известно, где находится голова ледохода в Архангельске: ситуация под контролем

Меры по обеспечению безаварийного пропуска ледохода и половодья весной 2025 года обсудили на заседании в региональном правительствеОперативная группа регионального управления МЧС наблюдает за продвижением ледохода по главной реке Поморья.

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