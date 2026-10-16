С весны 2027 года сотрудники Госавтоинспекции смогут автоматически лишать водительского удостоверенияС 1 марта 2027 года сотрудники ГАИ получат полномочия аннулировать водительские удостоверения, если выяснится, что у водителя есть медицинские противопоказания к вождению.