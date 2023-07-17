Крымское информационное агентство

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Решение об атаке на Крымский мост принималось при участии участии американских и британских спецслужб, — Захарова

Решение об атаке на Крымский мост принималось при участии участии американских и британских спецслужб, — Захарова

Атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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17 час.
Александр Почекунин
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17 час.
Лаврентий Палыч Берия
И что? Опять выразили озабоченность? Крымский мост ДВА РАЗА уже взрывали! Писали, что укропия пытается разместить по ближе к Крыму свои тактические ракеты (состряпанные при участии запада из советских &quot;Точка-У&quot;) что бы наверняка обстреливать Крым и мост. Где обещанные обещания уничтожать центры принятия решений? или это всё в том же русле у &quot;ээ кхе кхе&quot; как обещания не подписывать пенсионную реформу. МРОТ в 26тр, пенсии в 45тр итд..
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13 час.

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