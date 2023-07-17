Решение об атаке на Крымский мост принималось при участии участии американских и британских спецслужб, — Захарова

Лаврентий Палыч Берия

И что? Опять выразили озабоченность? Крымский мост ДВА РАЗА уже взрывали! Писали, что укропия пытается разместить по ближе к Крыму свои тактические ракеты (состряпанные при участии запада из советских "Точка-У") что бы наверняка обстреливать Крым и мост. Где обещанные обещания уничтожать центры принятия решений? или это всё в том же русле у "ээ кхе кхе" как обещания не подписывать пенсионную реформу. МРОТ в 26тр, пенсии в 45тр итд..