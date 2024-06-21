В VK Play начали продавать ELDEN RING для Steam, расширение Shadow of the Erdtree мощно стартовал...

В VK Play начали продавать ELDEN RING для Steam, расширение Shadow of the Erdtree мощно стартовалоРасширение получило 95 баллов от прессы на Metacritic, cтав самым высокооцененным релизом 2024 года и самым высокооцененным DLC за все время.
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