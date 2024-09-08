Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

18,6 млн руб. перечислено в помощь участникам СВО и жителям Курской области Горожане, участвующие в акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» перевели в благотворительные фонды 32 млн руб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии