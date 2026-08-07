Милохин потерял сотни тысяч из-за песни «Владимир Путин — молодец!»

Российский TikTok-блогер Даня Милохин столкнулся с блокировкой своих банковских счетов на сумму 407,2 тысячи рублей из-за судебного разбирательства, связанного с использованием песни «Владимир Путин — молодец!».
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