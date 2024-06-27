Экс-директору омского «Пятого театра» Никите Гриншпуну грозит новый срок - снова за растрату. По версии следствия, он фиктивно устроил свою сожительницу в театр на должность рекламного менеджера.
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Экс-директору омского «Пятого театра» Никите Гриншпуну грозит новый срок - снова за растрату. По версии следствия, он фиктивно устроил свою сожительницу в театр на должность рекламного менеджера.