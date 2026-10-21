Звездопад Ориониды — это частицы кометы Галлея, которые Земля пересекает ежегодно в октябре. В этом году пик придется на ночь с 21 на 22 октября.
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