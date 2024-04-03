Как правильно делать приседания со штангой

Приседания являются одним из наиболее эффективных и базовых упражнений для развития мышц ног. Они являются важным элементом в тренировочном процессе для гармоничного развития тела и подготовки к различным видам спорта.
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