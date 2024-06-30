Почему «зелёным» надавали пощёчин. Политолог оценил итоги выборов в Европарламент

«Король голый, - мне просто хотелось воскликнуть после выборов в Европарламент. Потому что такие политики, как Макрон, Шольц и другие, которые представляют себя исполнителями желаний народа, на самом деле являются големами и големами дяди Сэма.
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