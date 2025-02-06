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Блог частного инвестора

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Банк Англии снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк Англии снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк Англии снизил ключевую ставку с 4,75% до 4,5%, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Понижение ставки произошло впервые за три месяца, при этом теперь она находится на самом низком за последние более чем 18 месяцев уровне.

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