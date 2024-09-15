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Российский военный рассказал об используемой ВСУ военной технике в Курской области

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что в ходе нападения на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют как советскую, так и западную военную технику, сообщают «Известия».

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