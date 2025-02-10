Археологи проследили средневековые миграции народов Западной Сибири

Статья «Роль миграций в культурогенезе средневекового населения лесостепи и подтаежной зоны Западной Сибири» Натальи Матвеевой, Александра Зеленкова и Евгения Третьякова вышла в журнале «Вестник Пермского университета.
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