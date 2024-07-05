«Прилучные в шоке»: Агата Муцениеце закопала детей и показала себя в откровенном наряде

Последние полгода жизнь Агаты Муцениеце мало похожа на беззаботную и счастливую сказку. Постоянные суды и разбирательства с бывшим супругом Павлом Прилучным отнимают много ресурсов, совсем не оставляя времени на отдых.
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