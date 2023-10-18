Шуфутинский вступился за сбежавших из России и призвал не пугать их Колымой

Певец Михаил Шуфутинский вступился за уехавших из России. Он прокомментировал заявление главы Госдумы Вячеслава Володина, который предупредил, что поддержавших Украину релокантов обеспечена ссылка в Магадан.
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