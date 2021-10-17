В Европарламенте предложили отменить «безвиз» для Украины, Грузии и Молдавии из-за мигрантов

Депутат Европарламента от Франции Жюли Лешанто подняла вопрос о целесообразности приостановки работы схемы по либерализации визового режима в отношении Украины, Грузии и Молдавии из-за проблем, которые появились в связи с его действием, передает RT.
Депутат Европарламента от Франции Жюли Лешанто подняла вопрос о целесообразности приостановки работы схемы по либерализации визового режима в отношении Украины, Грузии и Молдавии из-за проблем, которые появились в связи с его действием, передает RT.
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