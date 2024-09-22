В Лахденпохском районе богатство и разруха идут рука об руку

Эмилия Слабунова: «После возвращения из поездки я сутки приходила в себя» Текст: Антонина Кябелева, фото: Эмилия Слабунова, Антонина Кябелева В сентябре 2024 года депутат Законодательного cобрания РК Эмилия Слабунова побывала в Лахденпохском районе.
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