В Лахденпохском районе богатство и разруха идут рука об руку

Эмилия Слабунова: «После возвращения из поездки я сутки приходила в себя» Текст: Антонина Кябелева, фото: Эмилия Слабунова, Антонина Кябелева В сентябре 2024 года депутат Законодательного cобрания РК Эмилия Слабунова побывала в Лахденпохском районе.