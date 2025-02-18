Задержан вступивший в ряды нацбатальона «Азов»* житель Москвы, в соцсетях склонявший российских военных к переходу на сторону противника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области, передает РИА Новости.
ФСБ задержала москвича, примкнувшего к украинскому «Азову»*
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Oблезов
Таких мы просто обязаны кончать на месте!
Ответить
1 д.
ШКИПЕР
Пока ещё нет расстрельной статьи , то отправить эту мразь на 20 лет ( без права на амнистию ) строить ж/д на крайнем Севере.
Ответить
1 д.
ФинамИнфо
Жаль,что урановую руду добывают сейчас подземным выщелачиванием, а то... Хотя есть и добыча асбеста, вредные производства. Есть куда применить!
Ответить
22 час.
Свежие комментарии