Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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ФСБ задержала москвича, примкнувшего к украинскому «Азову»*

ФСБ задержала москвича, примкнувшего к украинскому «Азову»*

Задержан вступивший в ряды нацбатальона «Азов»* житель Москвы, в соцсетях склонявший российских военных к переходу на сторону противника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Таких мы просто обязаны кончать на месте!
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1 д.
ШКИПЕР
Пока ещё нет расстрельной статьи , то отправить эту мразь на 20 лет ( без права на амнистию ) строить ж/д на крайнем Севере.
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1 д.
ФинамИнфо
Жаль,что урановую руду добывают сейчас подземным выщелачиванием, а то... Хотя есть и добыча асбеста, вредные производства. Есть куда применить!
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22 час.
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