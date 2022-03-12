Пол Пирс: «Тейтум играет на уровне MVP, «Селтикс» могут выйти в финал»

Прославленный игрок «Селтикс» Пол Пирс заявил, что доволен тем, как выглядит команда во второй половине сезона.

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