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ТГ-канал “Иди и смотри”: ВСУ снимают подразделения с белорусской границы и перебрасывают на сложные участки в зоне СВО

ТГ-канал “Иди и смотри”: ВСУ снимают подразделения с белорусской границы и перебрасывают на сложные участки в зоне СВО

Телеграм-канал “Иди и смотри” со ссылкой на свои источники информации сообщает, что командование ВСУ снимает украинские подразделения, которые дислоцировались на границе Украины и Белоруссии, и перебрасывает военных под Артёмовск, Угледар и Бахмут.

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