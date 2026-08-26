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«Летающий Чернобыль» вернулся: Запад в ужасе ждёт пуска «Буревестника»

«Летающий Чернобыль» вернулся: Запад в ужасе ждёт пуска «Буревестника»

«Летающий Чернобыль» вернулся: Запад в ужасе ждёт пуска «Буревестника» На Новой Земле зафиксирована необычная активность военной авиации и флота.

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Юрий Ильинов
Русские &quot;призраки&quot; из ДРГ ликвидировали ножами украинских дроноводов Паника в рядах противника. Стало известно, что в районе Дружковки российская диверсионно -разведывательная группа совершила дерзкий рейд в глубину обороны противника. Наши бойцы вышли на точку, где располагались дроноводы одного из подразделений ВСУ. Для них встреча с нашими ребятами закончилась очень печально. Погибло, по меньшей мере, четыре вэсэушника. Причем, по всей видимости, кроме обычного оружия также использовались ножи. После этого &quot;призраки&quot; вернулись назад, перейдя линию фронта. Сейчас много говорят о контроле поля боя дронами, которые способны отслеживать любое перемещение у линии боевого соприкосновения и за ней, но наши воины-герои показали, что человек всегда сильнее любой самой совершенной техники. Что же касается операторов противника, то часто они ведут себя как настоящие террористы, совершая чудовищные преступления, в том числе против гражданских, женщин и детей. Поэтому не удивительно, что наши бойцы не испытывают к ним ни капли жалости и ликвидируют при первой же возможности.
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