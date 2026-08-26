Юрий Ильинов

Русские "призраки" из ДРГ ликвидировали ножами украинских дроноводов Паника в рядах противника. Стало известно, что в районе Дружковки российская диверсионно -разведывательная группа совершила дерзкий рейд в глубину обороны противника. Наши бойцы вышли на точку, где располагались дроноводы одного из подразделений ВСУ. Для них встреча с нашими ребятами закончилась очень печально. Погибло, по меньшей мере, четыре вэсэушника. Причем, по всей видимости, кроме обычного оружия также использовались ножи. После этого "призраки" вернулись назад, перейдя линию фронта. Сейчас много говорят о контроле поля боя дронами, которые способны отслеживать любое перемещение у линии боевого соприкосновения и за ней, но наши воины-герои показали, что человек всегда сильнее любой самой совершенной техники. Что же касается операторов противника, то часто они ведут себя как настоящие террористы, совершая чудовищные преступления, в том числе против гражданских, женщин и детей. Поэтому не удивительно, что наши бойцы не испытывают к ним ни капли жалости и ликвидируют при первой же возможности.