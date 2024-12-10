Депутат Ярослав Нилов предложил брать у пациентов согласие на оформление больничного

Данное обращение он направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко Уход на больничный практически всегда означает для работника потерю в заработке, хотя некоторые заболевания совсем не мешают людям продолжать выполнять свои профессиональные обязанности удаленно.
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