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МФЦ в Пензе: в праздничные дни изменится график работы

Расписание МФЦ в Пензе изменится в связи с предстоящим Днем народного единства. Согласно новому графику, МФЦ будет работать 3 ноября с 8 утра до 19 вечера, 4 и 5 ноября – выходные, а 6 ноября – с 8 утра до 20 вечера.

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