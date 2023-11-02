МФЦ в Пензе: в праздничные дни изменится график работы

Расписание МФЦ в Пензе изменится в связи с предстоящим Днем народного единства. Согласно новому графику, МФЦ будет работать 3 ноября с 8 утра до 19 вечера, 4 и 5 ноября – выходные, а 6 ноября – с 8 утра до 20 вечера.