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Спорт Уик-Энд

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Пока у «Спартака» все хорошо. Но когда поешь дифирамбы, они всегда работают не в лучшую сторону - Тарханов

Пока у «Спартака» все хорошо. Но когда поешь дифирамбы, они всегда работают не в лучшую сторону - Тарханов

- Как вы относитесь к разговорам о том, что вернулся великий «Спартак»? - вопрос бывшему тренеру «Спартака» Александру Тарханову.

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