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HeadHunter: сварщики и геологи вошли в топ-5 по уровню зарплат по итогам июля

HeadHunter: сварщики и геологи вошли в топ-5 по уровню зарплат по итогам июля

Средняя зарплата россиян в вакансиях по итогам июля составила 89,4 тыс. рублей, что на 12% больше, чем год назад.

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