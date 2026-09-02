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Газета.ру

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Возлюбленная Диброва Гусева назвала Собчак интеллектуалом после интервью

Возлюбленная Диброва Гусева назвала Собчак интеллектуалом после интервью

Возлюбленная телеведущего Дмитрия Диброва Екатерина Гусева заявила «Газете.Ru», что осталась довольна интервью артиста с Ксенией Собчак.

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