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Татар-информ

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«Спартак» хочет достойную компенсацию за Морозова. «Ак Барс» среди претендентов

«Спартак» хочет достойную компенсацию за Морозова. «Ак Барс» среди претендентов

Фото: hk-spartak.com Спортивный директор красно-белых подтвердил, что клуб ведет диалог с рядом команд КХЛ, но настаивает на солидной денежной компенсации за права на нападающего Ивана Морозова.

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