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Водолазы МЧС России и Монголии проводят совместные тренировки

Водолазы МЧС России и Монголии проводят совместные тренировки

Совместный учебно-тренировочный сбор водолазов МЧС России и Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии проходит на озере Хубсугул в н.

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