Россиян могут обязать передавать данные о съемщиках в МВД

«Известия»: владельцев жилья могут обязать передавать данные о съемщиках в МВД Владельцев жилья могут обязать передавать информацию о квартиросъемщиках в управляющие компании и МВД, сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу, которую депутаты профильного комитета ГД направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.