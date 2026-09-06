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FiNE NEWS

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Глава «Аэрофлота» сообщил о планах возобновления полетов на Кубу

Глава «Аэрофлота» сообщил о планах возобновления полетов на Кубу

Компания «Аэрофлот» намерена возобновить регулярные авиарейсы на Кубу. Об этом сообщил глава авиакомпании, отметив, что восстановление полетов связано с постепенным снятием ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

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