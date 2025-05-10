НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

«Спартак» может продать или обменять Голдобина. Еще несколько ведущих игроков могут покинуть команду (Михаил Зислис)

«Спартак» может продать или обменять Голдобина. Еще несколько ведущих игроков могут покинуть команду (Михаил Зислис)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. В этом сезоне 29-летний форвард набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в Фонбет чемпионате КХЛ и стал лучшим бомбардиром команды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх