Алла Пугачёва пыталась вывезти антиквариат на $20 миллионов: таможня сказала «нет»

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Комментарии
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Сергей Трофимов
эту старуху пора утилизировать и ей подобных утилизировать
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7 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Сколько лет дурила публику своей фанерой за бешенные гонорары, а теперь еще и страну ограбить желает!
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5 час.
ольга емелина
Мерзкая зажравшаяся старуха с манией величия.
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4 час.

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