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Север Пресс

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Заповедник на Ямале получил штраф за нарушения при тушении лесных пожаров

Заповедник на Ямале получил штраф за нарушения при тушении лесных пожаров

На Ямале государственный природный заповедник «Верхне-Тазовский» привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах.

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