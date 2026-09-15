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Владимирские новости

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Вакцину против сальмонеллёза птиц зарегистрировали во Владимире

Вакцину против сальмонеллёза птиц зарегистрировали во Владимире

Вакцина формирует иммунитет у птиц через три недели после первой прививки, для устойчивого иммунитета в течение 14 месяцев рекомендуется двукратная вакцинация кур.

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