Мировое обозрение

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Новое решение по «скифскому золоту» – есть ли выход из тупика?

Новое решение по «скифскому золоту» – есть ли выход из тупика?

Вердикт, вынесенный 26 октября Апелляционным судом Амстердама в деле о возврате не имеющей аналогов коллекции древних артефактов, за право обладания которой вот уже семь лет ведут спор российский Крым и «постмайданная» Украина, сложно назвать неожиданным.

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