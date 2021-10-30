Новое решение по «скифскому золоту» – есть ли выход из тупика?

Вердикт, вынесенный 26 октября Апелляционным судом Амстердама в деле о возврате не имеющей аналогов коллекции древних артефактов, за право обладания которой вот уже семь лет ведут спор российский Крым и «постмайданная» Украина, сложно назвать неожиданным.
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