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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Шубенков: «За время бана у нас в России очень сильно упали результаты. Года 3-4 будем возвращать свой уровень»

– В вашей дисциплине непосредственное нахождение рядом с лидерами влияет на результаты? – Да. За время бана у нас в России очень сильно упали результаты.

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