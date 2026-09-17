Терапевт Мацола: новая простуда без температуры оказалась обычной ОРВИ

Эксперт призвал не паниковать и напомнил о стандартных мерах.Жалобы жителей России на так называемую «новую» простуду на деле укладываются в привычную картину сезонного подъёма ОРВИ.
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